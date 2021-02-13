مفاجأة .. بتروجيت يطيح بـ المقاولون العرب من بطولة كأس مصر

أطاح فريق بتروجيت بنظيره المقاولون العرب، من دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في مفاجأة غير متوقعة، بعد فوزه اليوم، السبت، بنتيجة 3-1، على ملعب الأهلي we السلام.

أحرز أهداف بتروجيت كل من، محمد السيد شيكا ومحمود فيلكس، ورشاد متولي، في الدقائق 13، 49، 65، وكاد أن يسجل بتروجيت الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74، لكن سدد أحمد عبد الرسول الكرة وجاءت في العارضة.

وفي الدقيقة 90، سجل محمد حمدي زكي لاعب المقاولون الهدف الوحيد لفريقه، ليتأهل بتروجيت لثمن نهائي كأس مصر.