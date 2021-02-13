بيراميدز يتحرك لأداء تدريبه الوحيد على ملعب إيبمبي بأبيدجان

تحركت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى ملعب إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية لأداء المران الوحيد للفريق في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في إطار مواجهات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
ووصل بيراميدز إلى كوت ديفوار مساء أمس الجمعة بعد رحلة سفره لمدة ٢٤ ساعة بسبب ظروف الطيران ليخوض مرانا وحيدا بملعب المباراة الهامة في العاصمة أبيدجان.
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