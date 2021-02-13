الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يحلق في الصدارة بثنائية في غرناطة

فاز أتليتكو مدريد على أصحاب الأرض نادي غرناطة 2/1 في منافسات الأسبوع 23، ليواصل تصدره الدوري الإسباني
إفتتح التسجيل اتليتكو عن طريق لاعب خط النص ماركوس لورينتي في الدقيقة 63، وتعادل هيريرا لغرناطة بعد ثلاث دقائق فقط.
ثم سجل هدف الفوز للنادي المدريد المهاجم انجيل كوريا في الدقيقة 74 بتمريرة من لورينتي
وحل نادي أتليتكو القادم من العاصمة مدريد ضيفا على نادي غرناطة في ملعب نيوفو لوس كارمينيس ليحقق فوزه السابع عشر هذا الموسم برصيد 54 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويواجه غدا ريال مدريد نادي فالنسيا صاحب المركز الثاني عشر في المباراة المقامة الساهة 5:30 بتوقيت القاهرة.
يذكر أن غرناطة خسر في تسع مباريات ليكون ذلك سببا في توقف رصيده عند ثلاثين نقطة ليتواجد في المركز الثامن متساويا مع ريال بيتيس في عدد النقاط، ويتأخر عنه بفارق الأهداف.
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