الجونة يسحق كيما أسوان 6 - 1 في كأس مصر

فاز فريق الجونة على نظيره كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمتعتهما، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.

جاءت أهداف فريق الجونة عن طريق الشبراوي وإسلام عبد النعيم ولؤي وائل وعموري وإمبوبو " هدفين"، بينما سجل تاحا هدف كيما أسوان الوحيد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الجونة في الدور الـ 16، الفائز من مباراة أسوان وسوهاج، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وشهدت بطولة كأس مصر مفاجأة منذ قليل، بفوز بتروجيت على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.