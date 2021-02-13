التعادل السلبي يحسم مباراة مازيمبي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة مازيمبي الكونغولي، وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في مستهل مشوارهما بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي. ويقع مازيمبي في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من شباب بلوزداد وماميلودي صن داونز، والهلال السوداني. وفشل مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في استغلال الخبرات التي يتمتع بها في البطولة القارية. في المقابل عاد الفريق الجزائري للظهور في مرحلة المجموعات منذ مشاركته الوحيدة في هذا الدور عام 2001، بعدما فاز (8-1) على جورماهيا الكيني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ32، ليبرهن عن قدومه للمنافسة بقوة في البطولة.

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