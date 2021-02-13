أقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي نجح فى تسجيل هدفه الأول عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه المدغشقري كاروليس آندري الذي تلقى تمريرة من زميله حسن العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.
وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته وتمكن حسن العمري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. القادسية يواصل الانتصارات ويهزم التعاون 2 / 0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.