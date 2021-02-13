غدا انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية بمشاركة خليجية وأكثر من 57 شوطا موزعة على خمسة أيام

عبدالله الجنيبي : مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية ملتقى نخبة المضمرين والهجن الأصائل

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

كعادته السنوية ها هو مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية 2021 م يعود من جديد بعد توقفه الموسم الماضي وذلك وسط اجراءات احترازية لكوفيد 19 اتخذتها اللجنة المنظمة للمهرجان امتثالا لقرارات اللجنة العليا ، وحول السباق كشف الدكتور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر للهجن العربية عن تفاصيل السباق وأبرز ما يتضمنه المهرجان .

اجراءات احترازية

أشار الدكتور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر لسباقات الهجن بأن مهرجان البشائر توقف خلال الموسم الماضي بسبب ظروف الجائحة التي كانت في بداياتها وهذا العام يأتي أيضا في ظل الظروف الاستثنائية وسوف يقام مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ . حيث قامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع آلية لدخول وخروج المشاركين والأماكن المخصصة لهم مع الالتزام بلبس الكمامات والتباعد وتهيئة كافة مرافق الميدان بما يتناسب مع هذا الحدث وسوف تقوم اللجنة بمتابعة التزام المشاركين بكافة الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها .

* موروث عماني

وعن أهمية رياضة الهجن قال الجنيبي : تعتبر سباقات الهجن العربية الأصيلة موروثا عمانيا خالدا توارثه الأبناء عن الأجداد وتمسكوا به إلى يومنا هذا ومع الدعم السخي من الحكومة الرشيدة لهذا الإرث الأصيل تنوعت مسابقات وفعاليات الهجن العمانية ومشاركاتها محليا وخليجيا .

كيان حضاري

وعن ميدان البشائر للهجن العربية التابع لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قال الجنيبي : ميدان البشائر منذ افتتاحه الرسمي في عام 2016 م برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – يمثل كيانا حضاريا تراثيا وتاريخا عريقا أصبح محط أنظار كل المهتمين في سباقات الهجن وذلك من خلال إقامة السباقات السنويه طيلة الموسم سواء الأهلية أو الرسمية بالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن أو الهجانة السلطانية ، حيث مر ميدان البشائر بمراحل مختلفة بداية من ميدان ترابي في الثمانينات إلى الحاجز الحديدي في التسعينات إلى أن أصبح اليوم ميدانا حضاريا كبيرا مكتمل المرافق وذلك بمكرمة من المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان . فالميدان يشتمل على المرافق الخدمية المتطورة التي يحتاجها المشارك بدءا من الميدان الذي صمم وفق أرقى المواصفات العالمية في عالم سباقات الهجن ومسارات مسفلتة وحبل انطلاقة كهربائي ومركز إعلامي ومنصة عالمية المواصفات للجمهور وكبار الشخصيات تتسع لأكثر من ٣٠٠٠ متابع هذا إلى جانب عزب الضيافة مكتملة الخدمات للمشاركين وسوق تجاري به كل مايحتاجه المشاركون والضيوف من محلات تجارية وأعلاف حيوانية وغيرها ، كما يتضمن دائرة ميدان البشائر التي تقدم خدمتها لجميع المشاركين لتسهيل مشاركتهم .

* 57 شوطا

وعن أشواط السباق قال عبدالله الجنيبي إن مهرجان هذا العام سيتضمن اقامة أكثر من 57 شوطا موزعة على خمسة أيام وذلك لجميع الفئات العمرية للهجن الحجايج إلى الحول والزمول خصص لها جوائز عينية ونقدية قيمة وسوف تبدأ شارة الانطلاق يوم الاثنين القادم 15 فبراير وتنتهي يوم السبت 20 فبراير يتخللها يوم راحة وستكون على فترتين صباحية ومسائية فالأشواط الصباحية هي أشواط نقدية والأشواط المسائية للرموز والسيارات ، ففي اليوم الاول سيقام 20 شوطا لفئة الحجائج 14 شوطا للفترة الصباحية و 6 أشواط للفترة المسائية ، أما اليوم الثاني المخصص لفئة اللقايا فخصص لها 13 شوطا 8 في الفترة الصباحية و 5 للفترة المسائية ، وخصص اليوم الثالث لفئة اليذاع ويتضمن 12 شوطا منها 7 أشوط للفترة الصباحية وخمسة أشوط للفترة المسائية ، أما أشواط اليوم الخامس فخصص للثنايا والحول والزمول بواقع 6 أشواط في الفترة الصباحية ، ويشتمل اليوم الختامي على 6 أشواط للثنايا والحول .

* تغطية اعلامية مباشرة

وعن التغطيات الاعلامية قال عبدالله الجنيبي : بلا شك أن المهرجان السنوي كعادته يحظى بمتابعة كبيرة وتغطية واسعة من الصحافة والنقل التلفزيوني المباشر والربط الاذاعي بالاضافة الى تفعيل منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة بعض الصحف الخليجية في نقل فعاليات المهرجان . هذا إلى جانب الاستديو التحليلي المصاحب للمهرجان ( المنصة ) التي يقدمها نخبة من محللي سباقات الهجن من السلطنة والخليج .