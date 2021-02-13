الزمالك يسقط في فخ مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة – أ.ف.ب: سقط الزمالك المصري وصيف البطل في فخ التعادل السلبي امام ضيفه مولودية الجزائر على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. ويشكل التعادل بالنسبة للزمالك الساعي الى تعويض خيبة خسارة نهائي الموسم الماضي أمام غريمه المحلي الأهلي والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2002، نتيجة سلبية بالتأكيد لاسيما أن مولودية الجزائر يعاني من عدم استقرار فني ومباراة كانت الأولى له بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني الذي حل بدلاً من نبيل نغيز اثر فسخ عقده بالتراضي. وفي المجموعة الأولى، عاد سيمبا التنزاني من ملعب فيتا كلوب بالنقاط الثلاث بالفوز عليه بهدف سجله من ركلة جزاء نفذها كريس موجالو من جمهورية الكونغو في الدقيقة 61. وتضم المجموعة الأهلي المصري حامل اللقب الذي يلتقي الأحد مع ضيفه المريخ السوداني.

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