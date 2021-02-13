حقق الحصان صلب للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات الشوط الرابع شوط فلج هزاع من السباق الذي أقيم على مضمار العين بدولة الامارات العربية المتحدة وخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر الإنجاز جاء بقيادة الفارس سيف البلوشي واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وفاز بالمركز الأول الحصان منفرد لمالكه الرحماني للسباقات بقيادة الفارس انطوني فريزو واشراف المدرب أحمد المحيربي وحقق المركز الثالث الحصان العزوم لمالكه على الحداد بقيادة الفارس باتريك كوسجريف واشراف المدرب هلال العلوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصان صلب يحقق المركز الثاني على مضمار العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.