اللجنتان البارالمبية العمانية والآسيوية يعقدان لقاء لبحث أوجه التعاون المشترك

دبي ـ العمانية : أشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به السلطنة والتطور الملحوظ في نشاط اللجنة البارالمبية العمانية محليًا وعلى مستوى الأداء الفني لرياضيّي ألعاب القوى العمانية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش بطولة فزاع الدولية بدبي بين اللجنة البارالمبية العمانية واللجنة البارالمبية الآسيوية، وتم خلاله بحث التعاون المشترك لتعزيز رياضات الأشخاص ذوي الاعاقة.ومثل اللجنة البارالمبية العمانية في اللقاء الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة.. كما حضر من اللجنة البارالمبية الآسيوية طارق السويعي أمين السر العام.كما تطرق الجانبان لمبادرات التعاون في تأهيل القيادات الرياضية الفنية التي تعد الركيزة الأساس في تطوير المنظومة الرياضية البارالمبية في المنطقة. وتطرق الجانبان لاستعدادات السلطنة، للمشاركة في الدورة البارالمبية في طوكيو والدورة الآسيوية للشباب المزمع إقامتها في المنامة نهاية العام الحالي. واستلمت اللجنة العمانية – رسميا – الدعوة للمشاركة في الدورة الآسيوية للشباب.

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