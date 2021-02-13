اليوم ختام منافسات الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي

تختتم اليوم منافسات الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي والمؤجلة من العام الماضي من خلال اقامة مباراتين؛ ففي المجموعة الثانية يلتقي الاتحاد مع صلالة الساعة الرابعة عصرا على ملعب الهوكي بمجمع السعادة وفي المجموعة الثالثة يلتقي اهلي سداب مع مسقط الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .وكان نادي ظفار حجز مقعده في دور الثمانية بعد تخطيه صلالة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي ضمن منافسات المجموعة الثانية ليتأهل برفقة النصر. كما تأهل السيب رسمياً لدور الثمانية كثاني المجموعة الرابعة خلف بوشر المتصدر بعد فوزه على قريات بخمسة أهداف نظيفة وذلك في ختام المباريات التمهيدية للمجموعة الرابعة في المباراة التي احتضنها ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

كما تغلب نزوى على مسقط في المجموعة الثالثة بنتيجة 4/ 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

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