نزوى يحتفظ بصدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

حافظ نادي نزوى على صدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد في منافسات الاسبوع الرابع رغم تعادله مع الشباب بنتيجة 29/29 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق الرياضي كما حقق الاتحاد فوزا مهما على حساب صحار بنتيجة 34/ 26 ليرفع الفائز رصيده الي 12 نقطة، وذلك في المباراة التي اقيمت على صالة نادي الأمل. وعلى نفس الصالة فاز الخابورة على ظفار 29/ 24 والنصر على صحم 23/ 21.وفي مباراة مثيرة على مجمع صور الرياضي فاز العروبة على قريات 27/ 26 ليرفع الفائز رصيده الى 12 نقطة وقريات 10 نقاط. كما حقق عبري فوزا مهما على حساب السويق 25/ 20 في المباراة التي جرت على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق وبهذا الفوز يرفع عبري رصيده الى 11 نقطة والسويق 8 نقاط .

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