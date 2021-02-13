مجلس إدارة اتحاد الطاولة يعتمد خطته الاستراتيجية ويقرر تنظيم حزمة من الدورات التأهيلية للحكام والمدربين

قرر استمرار البرامج التدريبية للمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين

ناقش مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة في اجتماعه الأول للعام الجاري 2021، العديد من المواضيع المهمة، حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مؤخرا برئاسة عبدالله بن محمد بن سعيد بامخالف رئيس الاتحاد وبحضور كافة أعضاء مجلس الادارة، اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة (2020-2024)، حيث تم تقديم النسخة النهائية من الاستراتيجية للمسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بعد أن تم مراجعتها مع أعضاء مجلس الادارة وكافة شركاء ومنتسبي اللعبة من خلال الورش التفاعلية التي تم اقامتها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وناقشت ادارة المجلس توصيات لجنة الحكام والمدربين، حيث وافق المجلس على اقامة ثلاث دورات للحكام بمحافظة مسقط وظفار وشمال الباطنة في شهر مارس المقبل الى جانب تنظيم دورة للمدربين في محافظة مسقط في شهر ابريل المقبل، انطلاقا من اهتمام مجلس الادارة بتطوير العنصر البشري في الاتحاد وتوفير كافة الامكانيات لتأهيله بالشكل المناسب للدورات والاستحقاقات المقبلة.

وبخصوص الروزنامة السنوية للاتحاد للعام الجاري، فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد باستمرارية المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية والملتقيات الشهرية لمراكز الواعدين مع التأكيد على الالتزام التام بتطبيق تعليمات البروتوكول الطبي الذي اعتمده الاتحاد في أواخر العام المنصرم وكافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية حول الضوابط والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وفيما يتعلق بالبطولات والمسابقات التي تضمن حضور وتواجد عدد كبير من لاعبي الأندية وأعضاء الجهازين الفني والاداري، فقد ارتأى مجلس ادارة الاتحاد تأجيل البطولات والمسابقات الى شهر يونيو المقبل مع تكليف أعضاء المجلس بمتابعة تطور الوضع الوبائي بالسلطنة عبر التنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة ورفع التوصيات المناسبة الى مجلس الادارة.

وناقش رئيس وأعضاء المجلس الفصول والمواد الخاصة بالنظام الأساسي للقرار الوزاري الخاص بالنظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، وتم تكليف عادل البلوشي أمين السر العام بمخاطبة الأندية للانضمام والانتساب الى الاتحاد وفق ما نص عليه النظام الأساسي المعتمد مؤخرا والذي احتوى على بعض التغييرات في المتطلبات الخاصة بالانتساب.

واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الاتحادات القارية والدولية والاتحادات الوطنية، حيث تم ترشيح محمد بن حميد الجساسي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحكام لعضوية مجلس ادارة اتحاد غرب اسيا كما وافق مجلس ادارة الاتحاد على تجديد وتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الايراني لكرة الطاولة، وكلف مجلس الادارة لجنة المنتخبات الوطنية بدراسة مشاركة منتخب براعم السلطنة في معسكر الأمل تحت سن 12 سنة والمدرجة ضمن هذا العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأولياء الأمور.

واستعرض خلال اجتماع مجلس الادارة الرسائل والخطابات الواردة الى الاتحاد العماني لكرة الطاولة، حيث تم مناقشة الدعوة التي تلقاها الاتحاد من مؤسسة كرة الطاولة العالمية – وهي الجهة المعنية بتنظيم المسابقات والبطولات الدولية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة-، بالحضور في حفل توقيع الاتفاقية الخاصة بتنظيم البطولة الدولية بالسلطنة خلال شهر نوفمبر المقبل.