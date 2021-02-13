ذي يزن بن هيثم يطلع على توافق «عُمان للإبحار» مع «عمان 2040»

- التقى بالفريق الأولمبي والناشئين المجيدين

- المؤسسة تثمن الزيارة باعتبارها حافزا معنويا من أجل مواصلة البذل والعطاء

مسقط ـ العمانية: زار صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب المكتب الرئيسي لعُمان للإبحار بالموج مسقط.

وقد تعرف سموُّه خلال الزيارة على طبيعة عمل المؤسسة وإسهاماتها الوطنية على مختلف الأصعدة.. كما تعرف من خلال عرض مرئي على رسالة المؤسسة المتمثلة في إحياء الأمجاد البحرية العُمانية ودورها في إبراز اسم السلطنة في المحافل الدولية، وجهودها في توفير الفرص لتمكين الشباب العُماني من أداء واجبه الوطني في المجالات كافة.

وأوضح العرض مدى توافق عمل المؤسسة والأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 والأهداف الاستراتيجية على صعيد الإبحار الشراعي وعلى الصعيدين الاقتصادي والتسويقي وتم خلاله استعراض الأحداث والبطولات الدولية التي سيتم تنظيمها في أرض السلطنة.

والتقى صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال زيارته بالفريق الأولمبي الساعي للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وقد ثمَّن سموُّه الجهودَ التي تُبذل للاستعداد لهذه الدورة.

والتقى سموُّه ـ كذلك ـ بناشئي الإبحار الشراعي، المجيدين على المستويين الخليجي والآسيوي في رياضة الإبحار الشراعي والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتدربون حاليًّا ضمن برنامج “أبحر بحريّة” وذلك بهدف تشكيل منتخب وطني يمثِّل السلطنة في المحافل الدولية.

وقد أعرب الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، عن سعادته بزيارة صاحب السمو؛ مشيرًا إلى أن هذه الزيارة، ستكون حافزًا معنويًّا كبيرًا لجميع موظفي عُمان للإبحار، من أجل مواصلة البذل والعطاء لتحقيق رسالة المؤسسة والإسهام في التنمية الوطنية المستدامة كما أنها تمثِّل دعمًا قويًّا للفريق الأولمبي الذي يستعد ـ حاليًّا ـ للتأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان في استقبال صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للتنمية السياحية “عمران” والدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، وسعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وهاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للتنمية السياحية “عمران“.