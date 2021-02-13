شاهد... ظهور نادر لـ بيتسو موسيماني خلال مرحلة الطفولة

نشر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، صورة له من مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق "بيتسو موسيماني" على الصورة: "قلت لك Brentwood ikhona ، للأسف لم يعد يناسبني بعد الآن".
وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على الظفر بالميدالية: "ليست الميدالية التي تمنيناها لكنها الميدالية الواقعية، يجب أن نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا".
وأتم المدرب الجنوب إفريقي حديثه "سنحاول العودة العام المقبل ونقاتل من أجل مركز أفضل".
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