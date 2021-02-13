من الرجاء إلى الوداد.. الكاف ينحني أمام رغبات الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا

المغرب يحكم داخل الاتحاد الإفريقي "الكاف" شعار إستندت إليه الفرق المغربية فى خضم أى أزمة تواجه مسئوليها لدى المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا. نادى الرجاء المغربي إستفاد كثيرا جراء النفوذ الذى يتمتع به فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم داخل ردهات الكاف باعتباره مسئولا كبيرا بداخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونجح فى تأجيل مباراة الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة مرتين ورغم ذلك أطاح به الفارس الأبيض خارج البطولة. ونجحت أذرع الاتحاد المغربي داخل الكاف فى إنتزاع قرار خلال الساعات الماضية بتأجيل مباراة الوداد البيضاوى أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى رغم إلتزام الفريق الجنوب إفريقي بتعليمات الكاف إلا أن النفوذ المغربي أجبر الاتحاد الإفريقي على الرضوخ لرغبات مسؤليه. دوت الخليج يستعرض أزمة فريقا الرجاء والوداد فى دورى أبطال إفريقيا وكيفية نجاح المغاربة فى السيطرة داخل الكاف. فى شهر اكتوبر من العام الماضي بعدما حقق الزمالك فوزا فى مباراة الذهاب على الأراضى المغربية على نظيره فريق الرجاء بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي أعلن الفريق المغربي عن تعرض 8 من لاعبيه إلى الإصابة بفيروس كورونا طالبا تأجيل مواجهة الفارس الأبيض إلى إشعار آخر. وأصدر مسؤلو الرجاء بيانا جاء على النحو التالي:

بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي أجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي والرجاوي ما يلي:

- تم عقد اجتماع عاجل زوال الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي وآثارها على لقاء إياب نصف نهائي كأس الأبطال الأفريقي المبرمج السبت 24 أكتوبر 2020.

- بمبادرة من فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بين وفد إداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه أنيس محفوظ، الكاتب العام، و عبدالسلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والإداري ولطلب تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

- بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتأجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية.

- نادي الرجاء الرياضي ما زال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به.

- نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر والامتنان لفوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة ودقيقة ولدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليًا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية والمالية التي مر منها النادي وكذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية والقارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي.