من الرجاء إلى الوداد.. الكاف ينحني أمام رغبات الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا

فى شهر اكتوبر من العام الماضي بعدما حقق الزمالك فوزا فى مباراة الذهاب على الأراضى المغربية على نظيره فريق الرجاء بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي أعلن الفريق المغربي عن تعرض 8 من لاعبيه إلى الإصابة بفيروس كورونا طالبا تأجيل مواجهة الفارس الأبيض إلى إشعار آخر.
وأصدر مسؤلو الرجاء بيانا جاء على النحو التالي:
بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي أجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي والرجاوي ما يلي:
- تم عقد اجتماع عاجل زوال الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي وآثارها على لقاء إياب نصف نهائي كأس الأبطال الأفريقي المبرمج السبت 24 أكتوبر 2020.
- بمبادرة من فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بين وفد إداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه أنيس محفوظ، الكاتب العام، و عبدالسلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والإداري ولطلب تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.
- نادي الرجاء الرياضي ما زال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به.
- نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر والامتنان لفوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة ودقيقة ولدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليًا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية والمالية التي مر منها النادي وكذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية والقارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي.
الكاف ينحني
ووفقا لمسحة فيروس كورونا التى أجراها لاعبو فريق الرجاء طالب المغاربة الكاف بالتأجيل للمرة الثانية ونال المسؤلون فى الدولة الشقيقة مرادهم وتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء للمرة الثانية وكذلك المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي والفائز من الفريقين إلى أجل غير مسمى.
ازمة مباراة الوداد وكايزر
وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:
وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الاندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي المزمع إجراؤها يوم 13 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الاولى من دوري ابطال إفريقيا".
وأوضح البيان الصادر اليوم: "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر أن تعذر ذلك".
بيان جنوب إفريقي
وأصدر بيانا رسميا جاء على النحو الآتي :
قبل أقل من 12 ساعة من مغادرة الفريق إلى المغرب لم تصدر تأشيرات المجموعة المسافرة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا رغم تقديم الطلبات للحصول عليها في الوقت المحدد.
النادي سيرسل وفدا إلى السفارة المغربية في جنوب إفريقيا في محاولة للحصول على توضيح لما يحدث، وطلب إصدار التأشيرات ليتمكن الفريق من السفر واللحاق بموعد المواجهة".
الكاف يرضخ للمغاربة
وأصدر الكاف بيانا رسميا أكد خلاله تأجيل مباراة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى كان محددا إقامتها اليوم السبت على الأراضى المغربية على أن يجرى تحديد موعد لاحق لها وإخطار مسؤلى الناديين بالموعد الجديد.
كاف يناقض نفسه
وجاء أبرز التعديلات بين طيات بنود لائحة بطولات الكاف أنه في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر يعتبر الفريق المضيف خاسرا المباراة بنتيجة 2-0.
وتظهر التعديلات مدى التخبط الإدارى والتناقض فى تطبيق اللوائح فى مباراة الوداد البيضاوى وكايزر تشيفز فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا وتأجيل اللقاء بناءا على رغبة المغاربة جراء السيطرة والنفوذ المتغلغل داخل الاتحاد الإفريقي رغم إلتزام الفريق الجنوب إفريقي بالتعليمات واللوائح الخاصة بالبطولة.
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