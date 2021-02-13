أول ظهور لـ الشناوي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.. شاهد

نشر محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الاهلى صورة له ، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات ما بين: " يا عالمي - الاسطورة - عظمة ياشناوي ".

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على بالميراس بـ 3 ضربات ترجيحية مقابل ركلتين للفريق البرازيلي، حيث تصدى محمد الشناوي لركلتي اللاعبين روني وفيليبي ميلو، ليقود المارد الأحمر للمجد العالمي.

محمد الشناوي حصل على رجل المباراة بعد أن توجه بها لضربات الترجيح والتي كان بطلًا لها أيضًا، ليجلب الميدالية البرونزية للنادي الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم يتم اختيار أحد الحراس لجائزة أفضل حارس في المونديال، لكن بلا شك كان محمد الشناوي هو الأفضل لما قدمه في تلك البطولة.

محمد الشناوي سُدد على مرماه 16 تسديدة في 3 مباريات، تصدى لـ 14 كرة، وهو أكثر الحراس تصديًا للكرات في المونديال، وحافظ على نظافة شباكه مباراتين، ودخل مرماه هدفين فقط عن طريق اللاعب الأفضل في العالم روبرت ليفاندوفسكي.