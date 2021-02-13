أزمة جديدة تضرب أروقة الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

أخطر مسؤولو اتحاد الكرة المصري مسؤولي نادي الزمالك، شفهيًّا، برفض طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري ، والذي سبق وتقدم به النادي.

ويرتبط نادي الزمالك بالسفر إلى السنغال يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي ، المقرر له يوم 23 من فبراير، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.