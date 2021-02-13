نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم.. استحواذ كبير لليوفي في الملعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم ، نستعرض عليكم تغطية مستمرة ومتابعة نتيجة ماتش يوفنتوس ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي وذلك مع انطلاق اللقاء الذي سيكون لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم حيث نرصد تغطية حية ونتيجة مباراة يوفنتوس كريستيانو رونالدو اليوم في الدوري الإيطالي ويستضيف ملعب سان باولو لقاء كبير بين العملاقين يوفنتوس ونابولي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم نوفرها لكم أدناه ، فهناك الكثير من متابعي كرة القدم يتابعون ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم.

ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي

تنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم السبت 13-2-2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما ينطلق لقاء يوفنتوس ونابولي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه التقرير ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي.

أهداف يوفنتوس ونابولي اليوم

اليوفي 0 نابولي 0

وتذاع مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر قناة بين سبورت 4 HD، ويعلق على المباراة علي محمد علي، ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الجولة الثانية والعشرين بالدوري الإيطالي.

تشكيلة يوفنتوس ضد نابولي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: جورجيو كيلليني ـ ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو – دانيلو.

في خط الوسط: فيديريكو كييزا – فيديريكو بيرنارديسكي – رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو.

نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو متواجداً في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، فيما سيدخل نابولي اللقاء متواجداً في المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويسعى كلا الفريقين في هذه المواجهة لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة في ترتيب الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة يوفنتوس ونابولي:



تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا..

انطلاق الشوط الأول..

سيطرة كاملة من عناصر يوفنتوس على الكرة في جميع أرجاء الملعب وهجمات منظمة وسريعة يقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحثاً عن تسجيل أول أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم بالجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.