قائد مولودية الجزائر لـ دوت الخليج: النقطة من الزمالك مكسب واللقاء كان صعبا

سقط الزمالك فى اولي مبارياته الافريقية امام مولودية الجزائري فى فخ التعادل السلبي ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وقال عبد الرحمن حشود قائد فريق مولودية الجزائر في تصريحات خاصة لـصدى البلد: "المقابلة كانت صعبة لنا وكنا نعرف اننا نواجه فريقا صعبا يلعب كرة جميلة ويملك لاعبين في مستوى مميز". وتابع: "عرفنا كيف ندافع جيدا و تمكنا من اخذ نقطة وهى تعتبر مكسب امام الزمالك". وبهذه النتيجة اصبح رصيد الزمالك نقطة، محتلا المركز الثانى فى المجموعة الرابعه، وهونفس رصيد مولودية بعدما فاز الترجى على تونجيت السنغال 2-1 . وقدم مولودية الجزائر مباراة دفاعية بحتة ونجح في منع الطوفان الزملكاوي من تسجيل أي هدف طوال الـ 90 دقيقة. وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كلا من، الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

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