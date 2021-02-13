طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خفيفة وهي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستدعي القلق.
وأضاف أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن ساسي لم يشكو من الإصابة وطبيعي أن يتعرض أي لاعب لكدمة أثر تدخلات في المباراة ولكن الإصابة بسيطة وليست كما تردد.
وأضاف: "سأعقد جلسة مع ساسي على هامش تدريبات الزمالك غدا للاطمئنان عليه بشكل عام لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي المقبلة لكن اللاعب بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباراة".
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