بناء على طلب اتحاد الكرة .. لجنة كورونا تؤجل مسابقات الناشئين حتى أول إبريل

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال الاجتماع مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على أن قرار التأجيل للمسابقات الخاصة بالناشئين يسري على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، حرصا على الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم.

وشددت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على أن ذلك يأتي في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.