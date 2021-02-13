بسبب دورى الأبطال.. اتحاد الكرة بصدد تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فى دور الـ 32 بكأس مصر بسبب إرتباطات القطبين فى المشاركات بدور المجموعات فى دورى ابطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزانى يوم 23 فبراير الجاري على ملعب المنافس فيما يلتقى الزمالك فريق تونجيث السنغالي فى نفس اليوم خارج الديار.

قال المصدر ذاته أن اتحاد الكرة بصدد الإعلان عن تأجيل مباراة الزمالك أمام حرس الحدود المحدد لها يوم 20 فبراير الجاري إلى جانب تأجيل لقاء الأهلي والنصر المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر ذاته.

يذكر أن مسؤولو اتحاد الكرة المصري قاموا بإخطار مسؤولي نادي الزمالك ، شفهيًّا، برفض طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري ، والذي سبق وتقدم به النادي.

ويرتبط نادي الزمالك بالسفر إلى السنغال يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي ، المقرر له يوم 23 من فبراير، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.