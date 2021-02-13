عودة فريق البنك الأهلي للتدريبات استعدادا للمقاصه

استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصه ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز أجري فريق البنك الأهلي اليوم مسحه كورونا المعتاده قبل اللقاءات الرسمية. وشهد المران عودة محمد عبد الرحمن لعبه للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة ومازال الرباعي محمد مجدي ومحمد مثناني ومحمد كوفي واحمد ياسر في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة قبل العوده للمباريات مجددًا.

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