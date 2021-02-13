أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للسنغال.

وقال قاسم إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير طائرة خاصة لنقل الفريق للسنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة.