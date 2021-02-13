أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للسنغال.
وقال قاسم إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير طائرة خاصة لنقل الفريق للسنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.
وكان الزمالك قد تعادل في أولى مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة.
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