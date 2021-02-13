ماذا قال نوير عن الشناوي؟ تشرفت بمعرفتي أنني مثله الأعلى

كشف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، كواليس مقابلته مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.

وأضاف نوير، خلال مقابلة للحساب الرسمي للنادي الأهلي: "لقد كان من الرائع التعرف على الشناوي، وأتمني النجاح له ولناديه في المستقبل".

وأكمل:" في البداية أريد أن أوجه له التحية وأهنئه على كسر الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في الموسم، وعلى النجاح الذي حققه".

وتابع:" أعتقد أن الاحترام المتبادل دائما موجود، وهو شعور خاص بالنسبة لي".

وأشار نوير الى أن، الأمر جيد عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي، إن مانويل نوير هو مثله الأعلى، لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب، وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا".

واختتم تصريحاته:" لقد تبادلنا التحية والقمصان أيضا بعد المباراة، وبالنسبة لي، كان لقاء رائعا".