هدفان بنكهة الروح الرياضية في مجموعة الصعيد بدوري المظاليم .. فيديو

شهدت إحدى مباريات مجموعة الصعيد اليوم السبت، فى إطار منافسات دورى القسم الثاني لفتة جسدت الروح الرياضية الرائعة داخل الملاعب المصرية. وأثناء المباراة التى جمعت بين فريقى بنى سويف وسوهاج شهدت مجريات اللقاء ضغطا قويا من جانب لاعبي بنى سويف وخلال إحدى الهجمات الضارية سقط أحد لاعبى بنى سويف أرضا ليخرج الكرة لاعبى سوهاج إلى رمية تماس فى إطار الروح الرياضية. وبعد أداء أحد لاعبي بنى سويف رمية التماس وإرسالها الى زميله محمد أشرف قام الاخير بإرجاع الكرة الى حارس مرمى سوهاج والمفاجأة أن الكرة سكنت شباك حارس سوهاج دون قصد محرزا الهدف الأول. بعد قيام لاعبى سوهاج بلعب الكرة عقب تسجيل هدفا فى مرماهم قرر لاعبو بني سويف ترك المساحات أمام لاعبي المنافس والسماح لـ سوهاج بتسجيل هدف التعادل. وانتهت المباراة بفوز بني سويف على سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد فى القسم الثاني بمجموعة الصعيد ونال لاعبو الفريقين إشادة واسعة من الحاضرين للقاء بعد الروح الرياضية والاداء الجيد خلال المباراة.

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