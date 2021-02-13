الدوري الإيطالي.. نابولي يسقط يوفنتوس خارج أرضه ويقتحم مربع الأبطال

و بدأ بيرلو قائد اليوفي المباراة بتشكيلة قوية بقيادة كرستيانو رونالدو، واستحوز على المباراة لمدة نصف ساعة فقط، قبل أن يقتنص لورنزو انسيني هدف المباراة الوحيد لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 31. تسبب فيها مدافع اليوفي، جيورجيو كيلليني.
وواصل فريق السيدة العجوز الضغط في الشوط الأول لمحاولة تعديل النتيجة، لكن دون جدوى وسط دفاع منظم من نابولي بقيادة المخضرم، جينارو جاتوزو.
وبهذا الفوز يصعد نابولي الى مربع الأبطال في ترتيب جدول الكالتشيو ليحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويمنع اليوفي من مغادرة المركز الثالث برصيد 42 نقطة.
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