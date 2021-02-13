سعد سمير: بكيت في كأس العالم للأندية بسبب صعوبة ركلات الترجيح

أكد سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، أن بطولة كأس العالم مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، مضيفا أن الهدف هو أن يفوز الفريق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "كنت مصابا بقالي فترة، وابتديت أرجع التدريبات، الإصابة كانت طويلة، وكان جمهور الأهلي مالي الاستاد، والكاميرات أظهرتني وأنا أبكي، وكان ذلك البكاء بسبب الشدة أثناء ضربات الجزاء في مباراة بالميراس".

وقال: "بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ، والهزيمة في تلك المباراة، كل الجماهير ترغب أن يكون فريقها الأفضل في العالم، لكن على أرض الواقع، هذا الفريق فاز على برشلونة وأتليتكو مدريد، وكنا نحاول أن نقفل المباراة، وأن نخطف هدفا، لابد أن نكون واقعيين، وهذا الفريق يضم أحسن لاعب في العالم بكل المراكز".