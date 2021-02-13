موعد مباراة الهلال وضمك اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تختتم مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري محمد بن سلمان للمحترفين الإثنين 13 فبراير 2021 حين يخرج حامل اللقب فريق الهلال لمواجهة ضمك على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مباراة يأمل فيها الهلال تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة فريق الشباب على صدارة جدول الترتيب التي حافظ عليها فريق الشباب بانتصاره في نفس الجولة ضد فريق النصر برباعية دون رد رفعت رصيده إلى 38 نقطة بفارق خمس نقاط حاليا عن فريق الزعيم المتواجد في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين إقامة موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستشهد استعادة الهلال كلا من جيوفينكو، ومتعب المفرج بعد تعافيهم من الإصابة.

الهلال يلاقي ضمك في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية على ملعبه ضد أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف الزعيم كلا من صالح الشهري، وأندري كاريلو بينما سجل أهداف الضيوف كلا من سعد بقير، مهدي تاهرات ورياض شراحيلي، وذلك قبل أن يتمكن حامل اللقب من اكتساح مضيفه فريق العين في الجولة الماضية بخماسية دون رد تكفل جوميز بتسجيل أربع أهداف “سوبر هاتريك” منها ليرفع رصيده إلى 12هدف، كما سجل سالم الدوسري هدف الهلال الأخير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليحقق الفريق انتصاره التاسع في الدوري في 17 مباراة خاضها تعادل فيها في ست مباريات، وخسر مبارتين.

ضمك يأمل في الخروج بأقل الخسائر أمام حامل اللقب، وعدم تكرار الخسارة التي تلقاها أمامه في مباراة الذهاب هذا الموسم التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وانتهت وقتها بانتصار الهلال بهدفين دون رد عن طريق جوميز، ويأمل ضمك في العودة لمسار الانتصارات من جديد في البطولة بعدما حاد عن ذلك المسار في المباريات الثلاث الأخيرة التي شهدت خسارته أمام التعاون “1-3″، والرائد “2-4” قبل التعادل في الجولة الماضية على ملعبه أمام القادسية بهدفين لكل فريق سجلهما لضمك كلا من منصور حمزي، وزيلايا ليحصل على نقطة من المباراة يرفع بها رصيده إلى 13 في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب بالتساوي مع العين متذيل الترتيب.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

13:05 توقيت غرينتش.

16:05 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك

ksa sports 1 HD.

تعليق: عبد الله الحربي.