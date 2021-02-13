ليستر يقلب النتيجة على ليفربول بثلاثية

ليستر يقلب النتيجة على ليفربول بثلاثيةأحرز ليستر سيتي 3 أهداف في غضون سبع دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه بنتيجة 3-1 ملحقًا بحامل اللقب الخسارة الثالثة تواليًا في الدوري الانجليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الـ24 اليوم السبت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تقدم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل أن ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85).

وهذه هي المرة الاولى التي يخسر فيها الفريق الأحمر 3 مباريات متتالية في الدوري منذ نوفمبر 2014.

وكان ليفربول يمني نفسه في العودة الى سكة الانتصارات والارتقاء للمركز الثالث على حساب مضيفه، الا أن رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 عن فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي بات ثانيًا و5 عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يلعب غدا الاحد ضد وست بروميتش.

فيما بات على بعد 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام لاحقًا.

ودخل ليفربول الى المواجهة بعد أن مُني بخسارة مدوية على أرضه في المرحلة السابقة بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي، ارتكب خلالها أليسون خطأين فادحين سمحا لسيتي بهز شباكه، كانت الثالثة تواليًا في الدوري على ملعب "أنفيلد" وهو ما لم يحصل مع حامل اللقب منذ تشيلسي عام 1956.