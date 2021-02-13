أخبار النادي الأهلي.. أسرار جديدة في مونديال الأندية وعهد من اللاعبين لمحمود الخطيب

تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي على أن يعودوا من جديد للمشاركة في مونديال العالم للأندية لتحقيق حلم آخر وهو تخطي إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية.
أكد على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن دراسة فريق بالميراس البرازيلي قبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وكذلك طريقة تسديد لاعبيه لركلات الجزاء الترجيحية، تبقى بمثابة كلمة السر في التفوق عليه في تلك المواجهة التي توج خلالها نادي القرن الأفريقي بالميدالية البرونزية.
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