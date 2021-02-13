برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس .. ميسي يقود هجوم البولوجرانا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإسباني.

ويأتي تشكيل برشلونة على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: فيربو – لينجيله – دي يونج – أوسكار جارسيا خط الوسط: ريكي بوينج – سيرجيو بوسكيتس - موريبا خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – ترينكاو ويلعب برشلونة المباراة وفي رصيده 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي ألافيس في المركز السادس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

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