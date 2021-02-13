بيراميدز يخوض مرانه الوحيد في أبيدجان قبل مواجهة راسينج.. صور

خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز، مرانه الوحيد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واشتمل المران الذي استغرق قرابة الساعة والربع على مجموعة من الوحدات الفنية والخططية وتقسيمه بجانب التعرف على أرضية الملعب عن قرب.
وظهر حماس لاعبي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على المنافس الإيفواري والعودة إلى القاهرة بنتيجة مطمئنة قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 21 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب في السادسة من مساء غدا الأحد بملعب إيبمبي في أبيدجان ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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