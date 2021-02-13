نتائج مباريات الدوري السعودي .. الشباب يهزم النصر 3-0

حقق الشباب فوزا كبيرا على النصر بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري السعودي.
ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 38 في المركز الأول، فيما توقف النصر عند النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.
وافتتح إيفر بانيجا التسجيل للشباب في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء، ثم سجل كريستيان خوانكا ثنائية في الدقيقة 28 و82 من عمر اللقاء.
وسجل النجم النيجيري والوافد الجديد للشباب رابع الأهداف في الدقيقة 92.
وبات الشباب بعد هذا الانتصار مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الوصيف الأهلي صاحب الـ38 نقطة.
وجاءت باقي النتائج كالاتي:
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