ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

نجح مانشستر سيتي في تحقق فوز مُبهر في الدوري الإنجليزي، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهدافٍ دون رد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط للنقطة رقم 53 يحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 36 يحتل بهم المركز الثامن.

كما حقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تريتب الدوري الإنجليزي كاملا كالآتي: