مانشستر سيتي يكتسح توتنهام بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

واصل نادى مانشستر سيتى الانجليزى، نتائجه الجيدة بعد الفوز الكبير على توتنهام بثلاثية نظيفة فى قمة مباريات الاسبوع الرابع والعشرين لبطولة الدورى الانجليزى . أحرز ثلاثية مانشستر سيتى، رودريجو من ضربة جزاء في الدقيقة 23 وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين (50- 66). وبتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن.

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