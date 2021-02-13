وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن الزمالك لن يتقدم بشكوى ضد حكم المباراة، ولكن المجهود الذي بذل في المباراة لن يضيع وسوف نحقق الفوز في المباراة القادمة لتحقيق ثلاث نقاط.
وأضاف سالم أنه، من الظلم عدم وجود خاصية الـ VAR، في دور المجموعات خلال بطولة كبيرة مثل دوري أبطال إفريقيا.
وتابع:" أهدرنا العديد من الفرص المهمة خلال المباراة، تصل الى 13 فرصة ولكن لن نلتفت الى ما مضي، ونجهز للمباراة القادمة لتحقيق الثلاث نقاط، والمدير الفني للزمالك يعمل على تصحيح الأخطاء والعمل على انهاء الهجمة وترجمتها الى أهداف فيما هو قادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يكشف حقيقة تقديم شكوى ضد حكم مباراة مولودية الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.