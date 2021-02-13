الزمالك يكشف حقيقة تقديم شكوى ضد حكم مباراة مولودية الجزائر

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، عن حقيقة تقديم شكوى من القلعة البيضاء ضد حكم مباراة مولودية الجزائر التي خاضها في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن الزمالك لن يتقدم بشكوى ضد حكم المباراة، ولكن المجهود الذي بذل في المباراة لن يضيع وسوف نحقق الفوز في المباراة القادمة لتحقيق ثلاث نقاط.

وأضاف سالم أنه، من الظلم عدم وجود خاصية الـ VAR، في دور المجموعات خلال بطولة كبيرة مثل دوري أبطال إفريقيا.

وتابع:" أهدرنا العديد من الفرص المهمة خلال المباراة، تصل الى 13 فرصة ولكن لن نلتفت الى ما مضي، ونجهز للمباراة القادمة لتحقيق الثلاث نقاط، والمدير الفني للزمالك يعمل على تصحيح الأخطاء والعمل على انهاء الهجمة وترجمتها الى أهداف فيما هو قادم.