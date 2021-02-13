أول تعليق من الزمالك على تأجيل اتحاد الكرة مباراة حرس الحدود

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة يعلم جيدًا أن الزمالك في مهمة وطنية، لانه يمثل مصر مثله مثل النادي الأهلي، لذلك قرار التأجيل كان مطلوبًا.
وأضاف سالم أن، مجلس ادارة الزمالك يتابع مع اتحاد الكرة طلب تأجيل المباراة منذ ثلاثة أيام، وهذا ما كنا نرغب فيه، مباراة الكأس يوم 20 ولقاء بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 من الشهر الجاري، وهذا كان سيضر الزمالك.
وأكمل: كان أمرًا غريبًا من الاتحاد المصري لكرة القدم وضع مباراة كأس مصر للزمالك يوم 20 وهم عندهم كل المعلومات عن جدول مباريات دوري ابطال إفريقيا، ولكن هذا ما حدث والخطأ تم اصلاحه بشكل جيد.
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