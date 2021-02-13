في لفتة طيبة | إدارة الزمالك تستقبل سعد محمد

استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، سعد محمد لاعب فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2000. وحرصت اللجنة على استقبال اللاعب ومتابعة تطورات حالته الصحية، وتقديم الدعم الكامل له. وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لسعد محمد، والعودة لحياته الطبيعية.

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