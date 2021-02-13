الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم بهدفين على ألافيس في الشوط الأول.. فيديو

تفوق برشلونة بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس في الشوط الأول من المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو.

وتقام المواجهة ضمن منافسات الأسبوع 23 من مباريات الدوري الإسباني.

وافتتح فرانسيسكو ترينكاو التسجيل لبرشلونة عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء على مرمى الخصم.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بلحظات عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتحديدا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويخوض برشلونة المواجهة وفي رصيده 43 نقطة في المركز الثالث، وفي حالة فوزه باللقاء يرتقي لوصافة جدول الترتيب.