زكي عبد الفتاح: محمد الشناوي كان رجل مباراة الأهلي وبالميراس

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن محمد الشناوي كان رجل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، التي تمكن خلالها الفريق من تحقيق المركز الثالث وحصد برونزيـة مونديال الأندية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة''Ten'' أن الشناوي لعب دورًا كبيرًا خلال المباراة وبصفة خاصة في ركلات الترجيح ، وتمكن من التصدي لركلتين من لاعبي بالميراس.

واختتم عبد الفتاح ، الشناوي ظهر بشكل جيد أمام بايرن ميونخ ولا يُسأل عن هدفي ليفاندوفسكي.