مصادر: الجبلاية تؤجل مباراتي الزمالك وحرس الحدود والأهلي والنصر فى الكأس

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فى دور الـ 32 بكأس مصر أمام حرس الحدود والنصر بسبب ارتباطات القطبين فى المشاركات بدور المجموعات فى دورى ابطال إفريقيا.
قال المصدر إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري، كما قرر تأجيل مباراة الأهلي والنصر المقرر لها 19 فبراير الجاري في دورى الـ 32 بكأس مصر.
ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزانى يوم 23 فبراير الجاري على ملعب المنافس فيما يلتقى الزمالك فريق تونجيث السنغالي فى نفس اليوم خارج الديار.
وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.
قال المصدر إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري، كما قرر تأجيل مباراة الأهلي والنصر المقرر لها 19 فبراير الجاري في دورى الـ 32 بكأس مصر.
قال المصدر إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري، كما قرر تأجيل مباراة الأهلي والنصر المقرر لها 19 فبراير الجاري في دورى الـ 32 بكأس مصر.
وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.
وتسيطر حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة صعبة ومهمة أمام بطل السنغال بدوري الأبطال كما أن الزمالك يمثل مصر في البطولة.
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