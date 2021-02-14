الرياضة

محمد شريف: مباراة بالميراس الأصعب لنا في مونديال للأندية

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أكد محمد شريف لاعب الأهلي أنه سعيد بالمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية والحصول على البرونزية. 

وقال شريف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية دوت الخليج، إن الجماهير تتذكر جيل أبو تريكة وبركات ووائل جمعة بسبب ما حققوه من إنجازات مع الأهلي.

وأضاف أن الجميع في الفريق حاليا يحاولون تسجيل التعادل أمام بايرن ميونخ أو على الأقل الخروج بنتيجة جيدة ولكن في النهاية هذه مباراة لها فائز و خاسر.

وأردف أن مباراة بالميراس البرازيلي كانت الأصعب للأهلي في كأس العالم للأندية.

وأتم أن الجميع في الأهلي تعاهد على تحقيق مركز جيد في مونديال الأندية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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