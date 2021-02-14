مدرب الأهلي: الهزيمة من بايرن ميونخ لم تكن مقبولة.. والانتقادات «مضحكة»

كشف كيفي جونسون المدرب العام للأهلي، عن رأيه في أداء لاعبي المارد الأحمر في مباراة بايرن ميونخ، وهدف القلعة الحمراء قبل الدخول الى مونديال الأندية.

وقال جونسون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن هدف الأهلي في بداية الأمر كان تخطي المباراة الأولى، وهذا ما استطعنا أن نقوم به وفزنا على الدحيل بهدف دون رد بدأنا في التأهيل النفسي للقاء بايرن ميونخ.

وأضاف مدرب الأهلي أن، سمعت العديد من الانتقادات عقب مباراة بايرن ميونخ، وهذا ما لم أتقبله فمن ينتقدنا يجعلني أضحك، لقد قدمنا مباراة مميزة أمام أفضل فريق في العالم، وحاولنا ان نجتازه والهزيمة لم تكن مقبولة للاعبين أو الجهاز الفني بالكامل.

وتابع: "بايرن ميونخ احترم الاهلي الذي قدم أداء مميزا وكان اللاعبون في أفضل حال، محمد هاني كان الأفضل في المباراة على الإطلاق والشناوي منع هجوم بايرن ميونخ، وأيمن أشرف وبدر بانون كانوا قلب الدفاع المميز.

وأشار جونسون الى أن نتائج المبارايات في كأس العالم للأندية كان متقاربة، وتدربنا على ركلات الترجيح دائمًا خلال جميع التدريبات.