سبب وحيد يحرم محمد الشناوي من الاحتراف .. فيديو

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق إن حراس المرمى في الدوري المصري متميزون على المستوى المحلي فقط. وأضاف عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة"تن"، أن عصام الحضري في فترة تألقه احترف في صفوف سيون السويسري ، وهو ناد ليس من الأندية الكبيرة أوروبيًا ، ونفس الأمر لنادر السيد الذي احترف في الدوري البلجيكي. واختتم عبد الفتاح ، محمد الشناوي حارس مميز ولكن عامل السن يقف عائقًا أمام احترافه.

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