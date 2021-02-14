قال الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يتوقع تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسـم ، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح لديه الخبرة الإفريقية الكافية التي اكتسبها خلال بلوغه للمباراة النهائية في النسخة الماضية .
و أضاف ميتشو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الفريق الآن يمتاز باللعب الجماعي ، وهو المطلوب لتحقيق الألقاب ، وأشار إلى أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الإفريقي الماضي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتشو: الزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.