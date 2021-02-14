ميتشو: الزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم

قال الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يتوقع تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسـم ، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح لديه الخبرة الإفريقية الكافية التي اكتسبها خلال بلوغه للمباراة النهائية في النسخة الماضية .

و أضاف ميتشو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الفريق الآن يمتاز باللعب الجماعي ، وهو المطلوب لتحقيق الألقاب ، وأشار إلى أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الإفريقي الماضي