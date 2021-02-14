ميتشـو: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري وإمام عاشور لاعب مميز

أكد الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يحرص دائمًا على متابعة مباريات و أخبار الفريق في مختلف البطولات ، وتربطه علاقة أسرية بالنادي.
و أضاف ميتشو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten أتابع مباريات الزمالك في الدوري المصري و الفريق يسير بشكل جيد و بخطى ثابتة ، وهو مرشح بقوة للتويج باللقب.
واختتم ميتشو ، إمام عاشور لاعب مميز جدًا و له دور مؤثر هذا الموسم مع الفريق ، و شيكابالا يقدم أداءً جيدًا رغم تقدمه في العمر.
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