سعد سمير: موسيماني وعدني بالمشاركة تدريجيا

ابدى سعد سمير مدافع النادي الاهلي سعادته عقب تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.

وقال سعد سمير لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "سعيد أن بعض الجماهير تشعر بدوري مع الأهلي، أسير على خطى السابقين من كباتن الفريق.

وأضاف: تحدثت مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية وأن الجميع يتذكر ما يتحقق من إنجاز.

واشار: لم نتحدث مع لاعبي الأهلي كـ "كباتن الفريق" قبل مواجهة بايرن ميونخ، قدمنا مباراة جيدة والمواجهة على أرض الملعب مختلفة تماما

كما اشاد سعد سمير بدور ايمن اشرف وبدر بانون وياسر ابراهيم مع الاهلي خلال الفترة الاخيرة.

واكد ان موسيماني تحدث معه ووعده بالمشاركة في مباريات ليس بها ضغوط لكي يعود مرة اخرى بشكلت تدريجي.

واتم: محمود الخطيب رمز وأسطورة ونجم بالنسبة للاعبين قبل أن يكون رئيس نادي.