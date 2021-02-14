وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي بديلًا في الدقيقة 61، كما خاض المحترف المصري الآخر محمود حسن "تريزيجيه" بديلًا في الدقيقة 66 على حساب تراوري.
ودخل أستون فيلا بتشكيل مكون من:
مارتينيز
تارجيت - مينجز - كونسا - كاش
ماكجين - دوجلاس
جريليتش - باركلي - تراوري
واتكينز
وارتفع رصيد برايتون لـ26 نقطة ليكون في المركز الخامس عشر على بعد 11 نقطة من منطقة الهبوط، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا لـ36 نقطة في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة تريزيجه والمحمدي.. أستون فيلا يفشل في خطف نقاط الفوز من برايتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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