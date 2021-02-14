بمشاركة تريزيجه والمحمدي.. أستون فيلا يفشل في خطف نقاط الفوز من برايتون

تعادل فريق أستون فيلا سلبيا دون أهداف أمام برايتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من حسابات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي بديلًا في الدقيقة 61، كما خاض المحترف المصري الآخر محمود حسن "تريزيجيه" بديلًا في الدقيقة 66 على حساب تراوري.

ودخل أستون فيلا بتشكيل مكون من:

مارتينيز